LEG Immobilien Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf Leg Immobilien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Veränderungen im Sentiment und Buzz der Aktie in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild der Aktie zu. In den letzten vier Wochen gab es eine Verbesserung der Stimmung um Leg Immobilien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Leg Immobilien-Aktie am letzten Handelstag bei 75,42 EUR lag, was einem Unterschied von +22,69 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (61,47 EUR) entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (71,73 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Leg Immobilien-Aktie liegt bei 78,43, was als überkauft gilt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.