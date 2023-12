LEG Immobilien Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leg Immobilien-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 7 Tage. Der Wert des RSI beträgt 29 und erhält damit eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,84, was als "Neutral"-Rating interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Leg Immobilien.

Die Stimmung bezüglich Leg Immobilien wird auch als positiv eingestuft, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Leg Immobilien-Aktie mit 78,48 EUR als "Gut"-Signal bewertet, da er 31,3 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 65,86 EUR, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und eine positive Änderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Leg Immobilien führt.