LEG Immobilien Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die technische Analyse zeigt, dass die Leg Immobilien-Aktie derzeit ein "Gut"-Rating aufweist. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt beträgt 64,34 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 70,82 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,07 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine positive Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 74,39 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-4,8 Prozent). Insgesamt wird Leg Immobilien auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Insgesamt war die Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Leg Immobilien jedoch eher negativ, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Leg Immobilien weist eine Ausprägung von 45,54 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 55,09, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt sich bei Leg Immobilien eine starke Aktivität, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.