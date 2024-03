LEG Immobilien Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Leg Immobilien-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Der aktuelle Kurs von 78 EUR liegt mit einer Entfernung von +16,99 Prozent vom GD200 (66,67 EUR) im "Gut"-Signalbereich. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, signalisiert mit einem Kurs von 72,33 EUR ein "Gut"-Signal, da der Abstand bei +7,84 Prozent liegt. Insgesamt wird der Kurs der Leg Immobilien-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI liegt bei 39,85 und der RSI25 bei 40, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen positive Themen dominierten. Dennoch gab es an drei Tagen eine überwiegend negative Kommunikation, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung sowohl für das Anleger-Sentiment als auch für die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Leg Immobilien-Aktie.