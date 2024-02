LEG Immobilien Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Stimmung und Diskussionen:

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat verschlechtert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist rückläufig, was zu einer geringeren Beachtung durch die Anleger führt. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Leg Immobilien-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse:

Die charttechnische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Leg Immobilien-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs von 75,1 EUR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt von 63,33 EUR liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur ein geringer Unterschied zum gleitenden Durchschnitt von 74,57 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Relative Strength Index:

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Leg Immobilien-Aktie ergibt einen RSI7-Wert von 44,44 und einen RSI25-Wert von 58,08, was zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Anleger-Stimmung:

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.