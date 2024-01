LEG Immobilien-Aktie: Droht hier eine Kurskorrektur?

Die Aktie des Immobilienverwalters LEG Immobilien (WKN: LEG111) ist unverändert in das neue Jahr gestartet und steht aktuell bei 78,90 €. Zuletzt fiel sie durch einen extrem starken Anstieg von rund +43% seit Oktober auf. In der Immobilienbranche keimt wieder Hoffnung auf bessere Zeiten. Was ist im neuen Jahr zu erwarten?