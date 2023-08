LEG Immobilien-Aktie: Anleger haben einige Bedenken

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die LEG Immobilien AG verbuchte im zweiten Quartal eine robuste operative Gewinnentwicklung, die von gesteigerten Mieteinkünften und einer strategischen Kosten- und Investitionsplanung getrieben wurde, so das Unternehmen. Allerdings verzeichnet die LEG Immobilien am Ende einen Verlust, wahrscheinlich aufgrund einer Neubewertung des Portfolios infolge jüngster Zinserhöhungen in der Immobilienbranche. Dieser Trend war auch bei anderen Marktteilnehmern wie Vonovia zu beobachten.

Ungeachtet dieser Herausforderungen hält das Unternehmen an seiner zuvor angepassten Jahresprognose für 2023 fest, berichtet finanzen.net. Im Mittelpunkt steht dabei der zentrale Kennwert AFFO (Adjusted Funds From Operations), der den operativen Gewinn FFO I um Investitionen bereinigt. Für das laufende Jahr wird ein Wert zwischen 165 Millionen Euro und...