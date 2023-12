LEG Immobilien Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Leg Immobilien-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 59,65 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag ging die Aktie jedoch mit einem Schlusskurs von 72,98 EUR aus dem Handel, was einem Unterschied von +22,35 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 64,76 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+12,69 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Leg Immobilien-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Leg Immobilien-Aktie liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert bei 36,94 liegt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Leg Immobilien.

Die Diskussionen rund um Leg Immobilien in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität der Leg Immobilien-Aktie ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Leg Immobilien-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger- sowie Stimmungs-Sentiments ein insgesamt "Gut"-Rating.