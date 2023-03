LEG Immobilien 3U Holding – Dividendennews. Einmal 0,00 trotz starker Zahlen, einmal 3,20 EUR bei 4,56 EUR Kurs.

LEG Immobilien 3U Holding – Dividendennews. von Gestern, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Immobilienkonzern schafft Prognose am oberen Ende, streicht aber die Dividende den Unsicherheiten der Branche durch die Zinswende geschuldet. Vorsicht, die sich wohl mittel- und langfristig für die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110) und ihre Aktionäre auszahlen könnte. Nach dem Dividendenaus bei TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) mit ähnlicher Begründung musste die Aktie am 23.11.22 ein prozentual zweistelliges Minus als „Strafe“ hinnehmen. Bei LEG sollte die Überraschung weniger ausgeprägt sein, ob der Kurs unter Druck geraten wird? Mal sehen.

Bei der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) rechnete man mit einer hohen Ausschüttung nach dem erfolgreichen Exit bei der weclapp SE, der einen Kaufpreis einbrachte, der höher als die Börsen-Kapitalisierung des gesamten Konzerns war. Spekuliert wurde auf 1,50 EUR oder vielleicht 2,00 EUR. Jetzt kommt de rVorstand mit völlig überraschenden 3,20 EUR Dividendenvorschlag je Aktie. Direkt danach sprang die 3U Aktie vor Freude im nachbörslichen Handel hoch bis auf 4,92 EUR – plus 0,33 EUR, 7,08%.

Der FFO I lag im Jahr 2022 bei 482 Mio EUR und damit in der oberen Hälfte der zuletzt gültigen Guidance-Bandbreite von 475 – 485 Mio. EUR. Wie schon im November 2022 veröffentlicht, hat die LEG Immobilien SE ihre maßgebliche Kennzahl auf den um aktivierte Capex-Maßnahmen adjustierten FFO I, den AFFO (FFO I und AFFO wie im Glossar des LEG Geschäftsberichts definiert), umgestellt. 2022 lag der AFFO bei 108,8 Mio Euro. Für 2023 geht das Unternehmen nach ursprünglich 110 – 125 Mio Euro nunmehr von einer verbesserten Bandbreite von 125 – 140 Mio Euro aus. Die Verbesserung des prognostizierten AFFO resultiert zum einen aus nochmals gesenkten Neubauvolumina, die sich in niedrigeren Capex-Ausgaben widerspiegeln und entsprechend den AFFO erhöhen. Zum anderen hat die Aussetzung der Dividendenzahlung aufgrund von Zinseinsparungen positive Auswirkungen auf die Entwicklung des AFFO.

LEG Immobilien 3U Holding – Hammer-Dividendenrendite und es bleibt noch viel Phantasie für die Zukunft…

Trocken kommt man bei 3U Holding daher und meldet: „Basierend auf dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 mit einem vorläufigen, nicht testierten Konzernergebnis von rund EUR 159 Mio. (Vorjahr: EUR 2,92 Mio.), hat der Vorstand der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) soeben beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 3,20 pro Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: EUR 0,05 pro Aktie). Der Aufsichtsrat wird voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 24. März 2023 über den Vorschlag zur Gewinnverwendung an die Hauptversammlung, die voraussichtlich am 15. Mai 2023 stattfinden wird, beschließen.“

Klar diese Dividende ist singulär – erstmal. Aber…

… auch ohne Sondererlöse konnte 3U immerhin ein EBITDA mit den verbleibenden Einheiten nach weclapp-Wegfall ein EBITDA von rund 10 Mio EUR erzielen. Natürlich ist der Weclapp-Verkauf aussergewöhnlich erfolgreich und bestimmt nicht jedes Jahr möglich, aber es bleiben drei Geschäftsfelder mit Chancen. Und ide Plattform Selfio könnte in einigen Jahren in ähnliche Dimensionen wachsen, die älteren Windenergieanlagen könnten – durch eine finanziell starke 3U – mit Repowering-Massnahmen die Erträge kräftig steigern. Bereits vor dem Geldsegen hatte 3U mit dem ersten Repowering-Projekt begonnen, Und Telecommunication erwies sich bisher als sichere Bank .

Vorläufige Zahlen für 2022

Die 3U HOLDING AG hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz von 63 Mio EUR erzielt. In diesem Umsatz sind Umsätze des zum Ende des dritten Quartals veräußerten Teilkonzerns der weclapp SE im Umfang von rund 12,5 Mio EUR enthalten. Ohne die Umsatzbeiträge der weclapp-Gesellschaften wäre der Konzernumsatz 2022 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 organisch um rund 13 % gewachsen.

13% organisches Wachstum im Geschäftsjahr 2022 – auch ohne weclapp

Zu diesem organischen Umsatzwachstum trugen alle drei Segmente bei. Hauptwachstumstreiber war der 3U Onlinehandel im Segment SHK, der die Umsatzerlöse nach vorläufigen Zahlen um rund 15 % steigern konnte. Die Stromerzeugung im Segment Erneuerbare Energien brachte es dank der verbesserten Vermarktungskonditionen ebenfalls auf ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum. Und der Geschäftsbereich Telekommunikation im Segment ITK wies im Geschäftsjahr 2022 erstmals wieder eine leichte Umsatzsteigerung auf. Die im November angepasste Umsatzprognose wurde voll erreicht. Auch auf der Ertragsseite konnte die revidierte Prognose eingehalten werden.

Eine detaillierte Prognose will das 3U Management nach finaler interner Abstimmung der Jahres- und Perspektivplanung, spätestens mit der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses Ende März 2023 bekanntgegeben. Auch nach Ausschüttung der 3,20 EUR bleibt einiges Beachtenswertes über…

3U steht zukünftig für:

Ursprünglichen Keimzelle des Konzerns – Telekommunikation. Neben einem schrumpfenden Festnetztelefoniemarkt, der immer noch positive Deckungsbeiträge liefert, setzt man hier auf das Wachstumssegment Digitalisierung und digitale Workspaces.

Erneuerbare: Die drei Windanlagenparks – in die Jahre gekommen , aus der EEG-Förderung ausgelaufen – und der eine Solarpark konnten im letzten Dreivierteljahr die Kassen füllen, aufgrund hoher Strom-Spotmarktpreise bzw. mit lukrativen Stromabnahmeverträgen, die für 2022/23 auskömmliche Preise garantierten. Ein erstes 40 Mio EUR-Repoweringprojekt ist bereits in die Wege geleitet.

Energieknappheit/Heizen(Gebäudetechnik, die im Bereich E-Commerce bedient werden. Erklärte Wachstumsmärkte für Selfio.