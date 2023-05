DER LEGENDÄRE ROCKSTAR SIR ROD STEWART STELLT WOLFIE'S WHISKY VOR

Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) -Die Ikone der Musikindustrie, Sir Rod Stewart, hat seine nächste Veröffentlichung angekündigt: Wolfie's Whisky, ein Blended Scotch Whisky, der seinem Ruf als „Cockney Scotsman" gerecht wird und eine Hommage an sein schottisches Erbe und sein freches Chappie-Image darstellt.Wolfie's soll Rods Rock 'n' Roll-Erbe mit subtilen Anspielungen auf Americana widerspiegeln und wurde von den frühen Tagen des legendären Musikers mit den Faces inspiriert.„Wolfie's ist ein richtiger Schlingel, und schon ein Schluck des Whiskys versetzt einen in die gute alte Zeit zurück. Der fein abgestimmte und perfekt ausbalancierte Wolfie's ist sowohl auf Eis als auch in einem Lieblingscocktail ein Genuss", sagt Rod.„Es ist ein feines Getränk, ganz gleich ob Sie mit Freunden feiern, einen Celtic-Sieg bejubeln oder mit der Familie in Erinnerungen schwelgen wollen. Für mich steht Wolfie's für das unbekümmerte Verhalten meiner spitzbübischen Tage und die Aufregung darüber, was das Leben noch zu bieten hat – let the good times roll!"Wolfie's Blended Scotch Whisky (40% ABV) ist wunderbar ausgewogen mit Aromen von wärmendem Zimt, frischer Vanille und Bratapfel. Der Whisky hat einen zarten Geschmack von süßem Torf und Birnen in Sirup, bevor er mit kandierten Zitrusschalen und einer sanften Eichenwürze endet.Mit seiner einzigartigen Mischung aus Rock 'n' Roll-Wurzeln, Americana und schottischem Erbe bringt Wolfie's etwas Neues auf den schottischen Whisky-Markt. Wolfie's wird an den Ufern des Loch Lomond von einem Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Whiskyherstellung destilliert, und hinter der Marke steht ein rein schottisches Team, dem Schottland wirklich am Herzen liegt.In Anlehnung an den Eröffnungstitel von Rods Album Vagabond Heart aus dem Jahr 1991 prangt der Text "Rhythm of My Heart" auf dem Boden der Flasche. Rods Aufnahme des Liedes war eine Anspielung auf sein eigenes schottisches Erbe, da er die Melodie des traditionellen Volksliedes Loch Lomond adaptiert hatte.Wolfie's wird ab Montag, dem 19. Juni, für £35 online erhältlich sein. In der Zwischenzeit werden die Fans aufgefordert, sich unter www.wolfiesiscoming.com zu registrieren, um ab Freitag, dem 16. Juni, Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf zu erhalten. Sie haben auch die Chance, eine von 1.000 Flaschen Wolfie's zu finden, die von Rod signiert wurden.Die erste limitierte Auflage von Flaschen, die als Erstveröffentlichungen gekennzeichnet sind, wird zunächst online im Vereinigten Königreich und in Irland und der Republik Irland, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Dänemark, Deutschland und der Schweiz erhältlich sein. Sie wird auch in Amerika im Juli auf den Markt kommen, wenn Rod seine Nordamerikatournee beginnt.Folgen Sie Wolfie's Whisky in den sozialen Medien für exklusive Updates, indem Sie @WolfiesWhisky auf Instagram (http://www.instagram.com/wolfieswhisky) und Twitter (http://www.twitter.com/wolfieswhisky) und @WolfiesOfficial auf Facebook (http://www.facebook.com/wolfiesofficial) suchen.Informationen zu Wolfie's Whisky:Wolfie's Whisky, der 2023 auf den Markt kommt, ist ein schottischer Blended Whisky mit 40% ABV, der in Zusammenarbeit mit Rod Stewart destilliert wurde.Informationen zu Rod Stewart:Rod Stewart ist mit schätzungsweise 250 Millionen weltweit verkauften Alben und Singles einer der meistverkauften Künstler der Musikgeschichte. Seine unverwechselbare Stimme, sein Stil und sein Songwriting haben alle Genres der populären Musik durchdrungen, von Rock, Folk, Soul, R&B und sogar das Great American Songbook; das macht ihn zu einem der wenigen Stars, der in jedem Jahrzehnt seiner Karriere mit Alben in den Charts vertreten war.Rod hat unzählige der höchsten Auszeichnungen der Branche erhalten, darunter zwei Aufnahmen in die Rock and Roll Hall of Fame, den ASCAP Founders Award für Songwriting, den New York Times Bestseller-Autor, den Grammy™ Living Legend und 2016 wurde er offiziell zum "Sir Rod Stewart" ernannt, nachdem er im Buckingham Palace für seine Verdienste um Musik und Wohltätigkeit zum Ritter geschlagen wurde.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2084611/Rod_Stewart_launches_Wolfie_Whisky.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2084612/Wolfie_s_Whisky.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-legendare-rockstar-sir-rod-stewart-stellt-wolfies-whisky-vor-301834825.htmlPressekontakt:aimee@wolfieswhisky.com / +44(0)7388843857Original-Content von: Wolfie's Whisky, übermittelt durch news aktuell