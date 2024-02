LEAP Holdings Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Okg-Aktie beträgt der RSI 35,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 57,41, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 0,3 HKD für den Schlusskurs der Okg-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,295 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Okg in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Okg-Aktie in verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.