LEADING SPA AWARD 2022: Die Gewinner stehen fest

Annenheim (ots) -Die Wellnesswelt hat 16 neue LEADING SPA AWARD Gewinner. Lernen Sie jetzt die beliebtesten Wellnesshotels in Österreich, Deutschland und Italien kennen.Wie viele bereits mitbekommen haben, wurden auch im Jahr 2022 wieder die beliebtesten Wellnesshotels Österreichs, Deutschlands und Italiens gesucht. Dafür sind auf dem Wellnesshotel- & Spa Portal www.leadingspa.com mit über 140 exklusiven Partnerbetrieben über 38.300 Gästewertungen eingegangen. Neben dem Wellness- und Spa-Angebot beeinflussen vor allem Ambiente, Geborgenheit und Gastlichkeit den Wohlfühlfaktor. Inzwischen gehört der LEADING SPA AWARD zu den bedeutendsten Wellness-Auszeichnungen und ist das international anerkannte Zeichen für Wellness der Spitzenklasse.Unter die Nominierten schaffen es ausschließlich Wellnesshotels auf mindestens 4 Sterne Superior Niveau und einem ganzheitlichen Erholungsgedanken. 2022 wurde der LEADING SPA AWARD bereits zum 12. Mal vergeben – pro Bundesland gibt es nur einen Gewinner. Und hier sind die 16 Gewinner:Deutschland. In Deutschland haben Sie die Wahl zwischen 6 verschiedenen LEADING SPA AWARD-Gewinnern. Das Wellnesshotel Hüttenhof holt die Auszeichnung nach Bayern und das Spa Resort Pfalzblick nach Rheinland Pfalz. Dann gibt es noch 4 Highlights, denn die folgenden Gastgeber konnten die Besucher der Website www.leadinspa.com erneut überzeugen und gewinnen den LEADING SPA AWARD bereits zum zweiten Mal in Folge: Das Treschers Hotel in Baden- Württemberg, der Romantische Winkel in Niedersachsen, das Wellnesshotel Deimann in Nordrhein-Westfalen und die Seezeitlodge im Saarland.Österreich. Gleich acht von neun Bundesländern sind unter den Award-Gewinnern vertreten: Das Sonne Lifestyle Resort gewinnt für Vorarlberg, das Bio Wellnesshotel Holzleiten für Tirol. In Salzburg zählt das Hotel Gassner zu den Gewinnern, in der Steiermark das Hotel Erzherzog Johann und in Kärnten das Hotel Pulverer. Das Hotel Schlosspark Mauerbach holt den LEADING SPA AWARD nach Niederösterreich, das Hotel Eichingerbauer nach Oberösterreich und das REDUCE Hotel Vital nach Burgenland.Italien. Auch in Italien wartet Dolce Vita und pure Erholung auf Ruhesuchende. Im Quellenhof Lazise in Venetien/Garda See oder im 5-Sterne-Familienresort Feuerstein im Südtirol. Wellness für die ganze Familie – eine echte Besonderheit.Pressekontakt:Leading Spa Resorts International, Gartenweg 3, 9520 Annenheim am Ossiacher Seewww.leadingspa.com | +43 4248 201 08 | info@leadingspa.comOriginal-Content von: Leading Wellness, Spa & Beauty Resorts, übermittelt durch news aktuell