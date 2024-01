LDLC.Com Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge verzeichnen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Bei Groupe Ldlc liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 48,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 60,71 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Groupe Ldlc somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf einer Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Wert. Die überwiegende Mehrheit der Diskussionen war neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität zu Groupe Ldlc ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Groupe Ldlc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,78 EUR. Der letzte Schlusskurs von 21,95 EUR weicht nur um +0,78 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 21,86 EUR und einer Abweichung von +0,41 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Groupe Ldlc-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.