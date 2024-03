LDLC.Com Aktie: Was ist hier nur passiert?

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bezogen auf die Diskussionen zu Groupe Ldlc haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es gab kaum identifizierbare Veränderungen. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild auf lange Sicht.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI der Groupe Ldlc liegt bei 25,56, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was eine neutrale Situation anzeigt und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Groupe Ldlc derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 20,86 EUR, während der Aktienkurs bei 18,16 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,94 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 18,75 EUR zeigt eine Abweichung von -3,15 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Anleger: Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit Groupe Ldlc. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.