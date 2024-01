LDLC.Com Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Anzahl der Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezieht. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI der Groupe Ldlc liegt derzeit bei 84,38, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Groupe Ldlc daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Groupe Ldlc wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Groupe Ldlc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Groupe Ldlc derzeit bei 21,79 EUR. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral". Der Aktienkurs selbst liegt bei 21,7 EUR und hat damit einen Abstand von -0,41 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 22,11 EUR liegt, ergibt sich für die Groupe Ldlc-Aktie eine Differenz von -1,85 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".