LDLC.Com Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) der Groupe Ldlc liegt bei 47,62, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem neutralen Rating führt.

In technischer Hinsicht ist die Groupe Ldlc derzeit ebenfalls als neutral einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 21,76 EUR, während der Aktienkurs bei 21,95 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,87 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +2,76 Prozent, was zu einem neutralen Wert führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber der Groupe Ldlc eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält die Groupe Ldlc daher insgesamt eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt erhält die Groupe Ldlc von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein neutrales Rating.