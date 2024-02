LDLC.Com Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Groupe Ldlc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 21,45 EUR verzeichnet. Mit dem letzten Schlusskurs von 18,5 EUR liegt sie um -13,75 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,4 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-9,31 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Groupe Ldlc ist insgesamt neutral. Innerhalb der letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist dabei kaum spürbar, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Groupe Ldlc-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft einzustufen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längere Sicht ist sie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Groupe Ldlc-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse und dem RSI.