LC Holdings Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Dividendenrendite von Hope Life liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 6,51 Euro, was 80 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert von 31 Euro in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste". Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des KGV.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) ist zu beobachten, dass der RSI7 aktuell bei 86,67 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält das Hope Life-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Hope Life in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".