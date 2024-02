LC Holdings Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der Hope Life-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,105 HKD weicht somit um -38,24 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 HKD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hope Life-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hope Life-Aktie liegt bei 78,57, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Hope Life derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hope Life-Aktie bei 6 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.