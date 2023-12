LC Holdings Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Hope Life-Aktie wird aus technischer Perspektive negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,19 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,122 HKD liegt, was einer Abweichung von -35,79 Prozent entspricht. Ebenso liegt der aktuelle Kurs von 0,122 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 0,15 HKD, was einer Abweichung von -18,67 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist die Hope Life-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,44 als unterbewertet angesehen werden kann. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hope Life-Aktie weist eine Ausprägung von 40,82 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 58,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Hope Life wird insgesamt als neutral angesehen. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".