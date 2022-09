LCOE-zentriertes 600 W+ Modul treibt den globalen PV-Markt mit vier Schlüsselkompetenzen an

Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Trina Solar hat das LCOE-orientierte Prinzip eingeführt, das die LCOE in PV-Kraftwerken mit hoher Leistung, hohem Wirkungsgrad, hoher Zuverlässigkeit und hohem Energieertrag reduziert. Diese basiert auf realen Erfahrungen, einschließlich Markttrends, um das Wachstum der Industrie zu fördern und eine kohlenstofffreie Welt zu schaffen.Hochleistungsmodule sind ein fester Bestandteil des Weltmarktes gewordenPV-Produkte mit hoher Leistung sind weltweit auf dem Vormarsch, wie Veranstaltungen wie die Intersolar Europe in Deutschland im Mai und die Intersolar South America in Brasilien Ende August gezeigt haben. Etwa 30 Modulhersteller stellten mehr als 40 Produkte mit einer Leistung von über 600 W aus, die auf Technologien wie PERC, HJT und TOPCon basieren.Trina Solar hat weltweit mehr als 30 GW an 210 Modulen ausgeliefert, und die gesamte Branche hat bis Juni mehr als 50 GW ausgeliefert. InfoLink, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für erneuerbare Energien, hat prognostiziert, dass die Produktionskapazität von 210-mm-Zellen in diesem Jahr 309 GW und von Modulen 344 GW erreichen wird.Kernkompetenzen von 600 W+ Modulen, die 4 Schlüssel zu niedrigen LCOEDie Senkung der LCOE war schon immer eine der wichtigsten Triebfedern für den Anstieg der installierten PV-Kapazität und bleibt das oberste Ziel der technologischen Innovation in der PV-Industrie.Die Senkung der Anfangsinvestitionen in PV-Kraftwerke und die Erhöhung der Gesamtstromerzeugung während ihres Lebenszyklus sind entscheidend für die Senkung der LCOE. Produkte mit hoher Leistung und hohem Wirkungsgrad können die Stringleistung erheblich steigern, die BOS-Kosten senken und die anfänglichen Projektinvestitionen reduzieren. Solarmodule mit hohem Energieertrag und hoher Zuverlässigkeit erhöhen direkt den Gesamtenergieertrag eines Kraftwerks während seiner Lebensdauer. Trina Solar hat festgestellt, dass eine hohe Leistung, ein hoher Wirkungsgrad, ein hoher Energieertrag und eine hohe Zuverlässigkeit sowie eine kontinuierliche Senkung der LCOE die Schlüsselelemente für überlegene PV-Module sind.Die weltweite Anwendung von 600 W+ wird immer ausgereifter und orientiert sich an den LCOEDas Vertex 600 W+ Modul von Trina Solar ist ein Produkt, das die vier genannten Kernanforderungen vollständig erfüllt und sich zudem in verschiedenen PV-Kraftwerken und bei Dritten bewährt hat. Kombiniert man diese Eigenschaften mit der Senkung der LCOE, erhält man das sogenannte LCOE-orientiertes Prinzip.Im Vergleich zu herkömmlichen Modulen auf dem Markt erhöhen die 600 W+ Module die Gesamtleistung um 125 W-130 W, den Wirkungsgrad der Module um 0,3 %-0,5 % und den Energieertrag um 1,51 %-2,1 % pro Watt. Das 600 W+ Modul besteht auch den statischen mechanischen Belastungstest und fünf weitere strenge Tests und ist auch bei extremen Witterungsbedingungen hervorragend einsetzbar.Führende Dritte, darunter Black & Veatch, DNV, Enertis und Fraunhofer ISE, haben eine umfassende Wertanalyse von 600 W+ Hochleistungsmodulen weltweit durchgeführt und dabei 15 wichtige Anwendungsbereiche abgedeckt. Die Ergebnisse zeigen, dass die 600 W+ Module die Stromgestehungskosten um bis zu 4,1 % gegenüber den 540 W Referenzmodulen senken können.Die 600 W+ Module sind weltweit im Einsatz und unterstützen eine Reihe von Kraftwerken der Energieversorger auf GW-Ebene. Sie sind in ganz Lateinamerika, Europa und anderswo in Umgebungen wie Wüsten und Fischereigebieten sowie auf kommerziellen und industriellen Märkten zu finden und helfen vielen Branchen bei der Verwirklichung von Zielen mit geringem Kohlenstoffausstoß.Pressekontakt:Jing Chen,+86-21-6057-5302,hqmarketing@trinasolar.com; jing.chen03@trinasolar.comOriginal-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell