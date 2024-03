LCM Partners erringt zwei prestigeträchtige Titel bei den 2023 Private Debt Investor Awards

London, 6. März 2024 (ots/PRNewswire) -LCM Partners freut sich, seine jüngsten Auszeichnungen bekannt geben zu können. Bei den 2023 Private Debt Investor Awards wurde LCM Partners sowohl als „Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year, Europe" als auch als „Speciality Lender of the Year, Europe" ausgezeichnet.Private Debt Investor, eine führende Publikation im globalen Private-Debt-Sektor, würdigt herausragende Leistungen in der Branche durch seine jährlichen Auszeichnungen, die durch die Stimmen seiner Leserschaft bestimmt werden. Dazu gehören sowohl Fachleute aus dem Bereich des Private Debt als auch institutionelle Anleger.LCM hat seinen achten Sieg in der Kategorie „Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year, Europe" errungen. In diesem Jahr wurde das Unternehmen für den strategischen Einsatz von 1,2 Milliarden Euro aus seinem 4,1 Milliarden Euro schweren COPS IV-Fonds zwischen Oktober 2022 und November 2023 ausgezeichnet. Die Investition umfasste mehr als 70 Transaktionen mit leistungsfähigen und notleidenden Krediten für Verbraucher und KMU in acht europäischen Ländern. PDI kommentierte auch die Übernahme von BCM Global, einem Hauptakteur im europäischen Hypothekenservice, als ein Highlight für die Gruppe im Jahr 2023.Die Auszeichnung für „Speciality Lender of the Year, Europe" ist bereits der vierte Sieg in dieser Kategorie und war eine angemessene Würdigung der Einführung der SOLO Evolution Strategie von LCM. Die Strategie konzentriert sich auf granulare Asset-Backed-Kredite über langfristige strategische Partnerschaften mit etablierten Originatoren in Bereichen wie besicherte Kredite, Asset Finance und Leasing.Paul Burdell, CEO von LCM Partners, sagte:„Wir sind unglaublich stolz und dankbar für diese Auszeichnungen, die unser Engagement für unsere Investoren und den breiteren privaten Kreditmarkt unterstreichen. Wir möchten auch all jenen, für die wir in unserem 25. Jubiläumsjahr gearbeitet haben, unsere tiefste Anerkennung aussprechen. Ich danke Ihnen."LCM PartnersT: +44 203 457 5050info@lcmpartners.euLCM ist einer der führenden alternativen Vermögensverwalter in Europa und hat sich auf Verbraucher- und KMU-Kreditportfolios mit Volldarlehen spezialisiert. LCM hat zwei Private Debt Strategien. COPS (Credit Opportunities), das in Pools von leistungsfähigen, wiederaufgenommenen und notleidenden Krediten investiert, und SOLO (Strategic Origination and Lending Opportunities), eine Strategie für Spezialfinanzierungen, die mit Vermögenswerten unterlegt ist und White-Label-Produktfinanzierungen am Point of Sale anbietet. Brookfield Asset Management Ltd ist ein strategischer Partner und hält eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an LCM und seinen Konzerngesellschaften.LCM gehört zur LCFH Group, die heute Vermögenswerte in Höhe von rund 120 Milliarden Euro für knapp 7 Millionen Kunden verwaltet und 110 Finanzinstitute in zehn Ländern mit annähernd 2.000 engagierten Fachkräften betreut.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von LCM unter www.lcmpartners.euView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lcm-partners-erringt-zwei-prestigetrachtige-titel-bei-den-2023-private-debt-investor-awards-302081928.htmlOriginal-Content von: LCM Partners, übermittelt durch news aktuell