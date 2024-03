LCI Industries Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Lci Industries-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 111,97 USD einen Abstand von -6,42 Prozent zum GD200 (119,65 USD) aufweist, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 118,28 USD. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -5,33 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Lci Industries-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Lci Industries-Aktie bei 49,84, was über dem Branchendurchschnitt von 22,37 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Lci Industries ist insgesamt positiv, mit einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 122,5 USD, was eine potenzielle Performance von 9,4 Prozent darstellt. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Analysteneinschätzung insgesamt das Rating "Gut".