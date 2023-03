LCC zum fünften Mal in Folge bester Geschäftsreiseanbieter des Mittelstands / Studie: die besten Mittelstandsdienstleister des Jahres 2023

Frankfurt am Main (ots) -In der vom Institut ServiceValue in Kooperation mit der Wirtschaftswoche durchgeführten Studie "Beste Mittelstandsdienstleister 2023" landet LCC nach 2019, 2020, 2021 und 2022 auch in diesem Jahr wieder als bester Geschäftsreiseanbieter des Mittelstands auf Platz 1 - vor TUI Geschäftsreiseservice, FCM Travel Solutions, GBT, BCD Travel, CWT, DER Business Travel, Egencia und weiteren Anbietern."Unsere Büros werden von starken Unternehmerpersönlichkeiten geführt, die im Mittelstand exzellent vernetzt sind und ihre Dienstleistungskultur vorleben. Diese sehr persönliche Note in Kombination hoher Beratungskompetenz und moderner Technologie unterscheidet uns von vielen Mitbewerbern und zeichnet uns letztlich aus", sagt LCC-Geschäftsführer Markus Orth. Dass man zum fünften Mal in Folge als bester Mittelstandsdienstleister der Branche ausgezeichnet werde, zeige, dass man auf einem sehr guten Weg sei. Viele große mittelständische Unternehmen und Konzerne seien in den vergangenen zwölf Monaten hinzugekommen, ebenso hätten sich zahlreiche neue Partner und Büros dem Reisebüro-Verbund angeschlossen, so Orth weiter.Insgesamt haben die Marktforscher von ServiceValue die Aussagen und Urteile von 36.000 Befragten aus mittelständischen Unternehmen - darunter Entscheider, Einkäufer und Nutzer von Dienstleistungen - analysiert und ausgewertet. Insgesamt wurden 42 Branchen mit 541 Unternehmen unter die Lupe genommen. Grundlage der Bewertung ist ein Gesamt-Index, der sich aus zwei Teil-Indizes errechnet: dem Zufriedenheits- sowie dem Zustimmungs-Index. Der Zufriedenheits-Index misst die Kundenzufriedenheit mit dem Dienstleister insgesamt. Der Zustimmungs-Index bildet zusätzlich das Ergebnis aus sieben Leistungsmerkmalen ab: Qualität von Produkten und Leistungen, Beratungsleistung, Betreuungsleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Servicequalität, Passgenauigkeit von Informationen und Kompetenz der Mitarbeiter. Für eine Auszeichnung muss der Mittelstandsdienstleister einen Gesamt-Index ausweisen, der im Verhältnis zum jeweiligen Branchenmittelwert überdurchschnittlich ausfällt.Über Lufthansa City CenterLufthansa City Center (LCC) ist mit rund 500 Büros in 90 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 5,4 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2019) das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. LCC ist in den Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kette von inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland 270 Büros mit rund 2.000 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt das Reisebüronetzwerk etwa 4.300 Mitarbeiter. Die Franchise-Zentrale Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptgesellschafter der LCC Reisebüro AG, die in Reisebüros und Online Travel Technology wie Voya investiert. 2021 hat LCR sein Angebot erweitert und bietet mit travelista eine eigene Vertriebsplattform für mobile Reiseberater an. Die Lufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV) und bereits seit 2011 Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche Futouris. Regelmäßig wird Lufthansa City Center von unabhängigen Stellen ausgezeichnet, etwa für den "besten Kundenservice" vom Handelsblatt oder als "bester Mittelstandsdienstleister" von der Wirtschaftswoche.Weitere Informationen unter lufthansa-city-center.comPressekontakt:Tim Holzapfel, tim.holzapfel@lcc.de, 069/66075-232Mario Köpers, mario@koepers-kc3.de, 0170/5672100Original-Content von: Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH, übermittelt durch news aktuell