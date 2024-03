LB Foster Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Aktie von L B Foster wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 94,49 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche (58,45) eine Unterbewertung signalisiert. In Bezug auf die fundamentale Analyse erhält die Aktie daher eine Einstufung als "schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet L B Foster derzeit weniger als der Branchendurchschnitt aus, mit einer Differenz von 17,25 Prozentpunkten (0 % gegenüber 17,25 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der L B Foster-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,26 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 26,17 USD lag, was einer Abweichung von +35,88 Prozent entspricht und somit ein "gut"-Rating aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (23,54 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,17 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der L B Foster-Aktie zeigt eine Ausprägung von 3,5, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,99, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von L B Foster, mit einer Unterbewertung aus fundamentaler Sicht, einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik, und positiven Signalen aus der technischen und relativen Stärkeanalyse.