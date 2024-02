LB Foster Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Oxford Square Cap":

Die technische Analyse der L B Foster-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 17,8 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,94 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +34,49 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 22,09 USD, was einer Differenz von +8,37 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist L B Foster eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 17,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 17 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion die Bewertung "Schlecht".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Soziale Plattformen wurden von unseren Analysten genutzt, um die Stimmung rund um L B Foster zu messen. Die Ergebnisse zeigten eine neutrale Stimmung und in den letzten zwei Tagen wurden überwiegend negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft.

Schließlich zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der L B Foster-Aktie bei 58,58 liegt, was 84 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (31,8). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.