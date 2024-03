LB Foster Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die L B Foster-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für L B Foster damit ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte bei L B Foster eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst bekommt L B Foster für diese Stufe daher ein "Gut".

Der gleitende Durchschnittskurs der L B Foster-Aktie beläuft sich derzeit auf 18,92 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 23,7 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,26 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 23,21 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei L B Foster aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -17,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält L B Foster von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.