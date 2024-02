Macquarie Bank Ltd Pref Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten vier Wochen wurden bei der Maquarie Bank keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Sowohl der kurzfristige Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deuten darauf hin, dass die Maquarie Bank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Maquarie Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 105,42 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 105,83 AUD liegt, was einem Unterschied von +0,39 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 105,37 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+0,44 Prozent Unterschied). Insgesamt wird die Maquarie Bank-Aktie aufgrund dieser Werte als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen ein überwiegend positives Sentiment gegenüber der Maquarie Bank in den letzten zwei Wochen. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Maquarie Bank-Aktie derzeit eine neutrale Bewertung aufweist, sowohl hinsichtlich der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, als auch anhand des Relative Strength Index und der technischen Analyse. Allerdings zeigen die positiven Diskussionen in den sozialen Medien ein gutes Anleger-Sentiment, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt.