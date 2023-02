LBS bildet 25 Bauspar- und Finanzierungsexpert:innen zu zertifizierten Modernisierungsberatenden weiter / Mehr Nachhaltigkeit: Qualifizierte Empfehlungen zum Energiesparen in den eigenen vier Wänden

Münster/Bremen (ots) -Insbesondere unsanierte Immobilien sind neben dem Verkehr für einen Großteil der schädlichen Emissionen verantwortlich. Der Gebäudesektor macht laut Umweltbundesamt in Deutschland rund 30 % der CO2-Emissionen aus. "Klimaschutz geht uns alle an - besonders beim Wohnen. Deshalb haben wir jetzt 25 unserer Bauspar- und Finanzierungsexpert:innen zu zertifizierten Modernisierungsberatenden weiterbilden lassen. Ich freue mich, dass wir in vielen unserer LBS-Kunden-Centern jetzt diesen Zusatznutzen anbieten können", sagt Vorstandsmitglied Jörg Koschate.Welche energetischen Modernisierungen sind sinnvoll, wie lassen sie sich am besten finanzieren und welche Förderung gibt es? Aktuell bekommen Interessierte oft nur schwer Antworten auf diese Fragen, weil die wenigen Energieberatenden im Land ausgebucht sind. Wer qualifizierten Rat zum Energiesparen in den eigenen vier Wänden sucht, kann sich ab sofort auch an viele der mehr als 100 LBS-Kunden-Center in NRW und Bremen wenden.Die frisch vom Bundesverband Gebäudemodernisierung zertifizierten Modernisierungsberatenden der LBS absolvierten eine in 13 Fachmodule aufgeteilte Weiterbildung. Unter anderem lernten sie die wesentlichen Grundlagen zum Wärmeschutz, den speziellen Wärmeschutz der Gebäudehülle und den tatsächlichen Jahres-Primärenergiebedarf einer Immobilie. Gesetzliche Regelungen nach dem Gebäudeenergiegesetz und den entsprechenden Nachrüstpflichten standen ebenso auf dem Lehrplan wie das Festlegen konkreter Modernisierungsempfehlungen und die Finanzierung der geplanten Maßnahmen mit staatlichen Fördermitteln. "Mit diesem Wissen sind sie sehr gut gerüstet, um eine erste Einschätzung zum Gebäudezustand und den erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen", so Jörg Koschate.Pressekontakt:Thorsten BergTel. 0251 / 412-5360thorsten.berg@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell