LBS Immobilien GmbH feiert 50-jähriges Jubiläum

Saarbrücken (ots) -Am 23. Mai 1973 wurde die LBS Immobilien GmbH in Saarbrücken als Tochter der LBS Landesbausparkasse Saar gegründet. Damit begeht die saarländische Immobiliengesellschaft dieses Jahr ihr 50-jähriges Betriebsjubiläum. Die Haupttätigkeit liegt nach wie vor bei der Vermittlung von Wohnimmobilien und Baugrundstücken - dies in enger Kooperation mit den saarländischen Sparkassen. Dabei steht die professionelle Beratung der Kund:innen mit deren Kauf- oder Verkaufswünschen im Vordergrund."Mit einer umfangreichen Dienstleistungsplatte und einem Rundumservice mit ganzheitlicher Beratung bieten die LBS Saar und ihre Gesellschaften passende Lösungen für Kund:innen an", so Sascha Matheis, Sprecher der Geschäftsleitung der LBS Saar. Die LBS Immobilien GmbH und die Sparkassen investieren stetig in die Qualifikation ihrer Mitarbeiter:innen. Das fachliche Know-how und eine laufende Weiterbildung ist nach wie vor ein bedeutsames Gütezeichen der Immobilienmakler der Sparkassen-Finanzgruppe Saar."Die bereits hohe Marktdurchdringung der LBS Immobilien GmbH konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden, was zu einer deutlichen Positionierung am lokalen Immobilienmarkt geführt hat", erläutert Markus Ehm, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH.Kund:innen profitieren von einem starken Partner mit großem Objektangebot und einer hohen Anzahl vorgemerkter Kaufinteressent:innen. In den vergangenen 50 Jahren hat die LBS Immobilien GmbH gemeinsam mit Ihren Partnersparkassen über 15.000 Immobilienobjekte im Saarland vermittelt. Das Kaufpreisvolumen entspricht dabei mehr als 2,4 Mrd. Euro. Allein in den vergangenen beiden Jahren konnten Immobilienobjekte mit einem Kaufvolumen von über 330 Mio. Euro vermittelt werden.Die LBS Immobilien GmbH und deren kooperierende Sparkassen haben ein breites Angebot im Bestand. Dieses reicht vom Einfamilienhaus in Stadt und Land, über Wohnungen im Mehrgenerationenhaus, bis hin zu luxuriösen Appartements und Villen am Triller in Saarbrücken. Abgerundet wird das Spektrum neuerdings durch Objekte in Frankreich mit dem Schwerpunkt Grand Est und Côte d'Azur.Auch begleitende Tätigkeiten bei der Realisierung von zahlreichen Neubauprojekten im Saarland und überregional mit erfahrenen Baupartnern gehören zu den Aufgaben der LBS Immobilien GmbH. Sie steht den Baupartnern durch den gesamten Zyklus der Projektentwicklung zur Seite und übernimmt schließlich die Vermarktung und den Vertrieb der Objekte.Das Eigenheim ist bei den Saarländer:innen nach wie vor hoch im Kurs. Mit einer Wohneigentumsquote von knapp 65 %, der höchsten im gesamten Bundesgebiet, wohnen nahezu zwei Drittel aller Einwohner:innen in den eigenen vier Wänden. "Wir verwirklichen Immobilienträume für alle und beraten unsere Kundinnen und Kunden persönlich, individuell und inspirierend. Dies ist unser Versprechen", so Ehm abschließend.