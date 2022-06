LBS-Aktion: Wir machen NRW und Bremen noch grüner / Klima&Zuhause-Kredit: Landesbausparkasse pflanzt Bäume für jede klimafreundliche Modernisierung

Münster/Bremen (ots) -Der menschengemachte Klimawandel setzt dem Wald in Deutschland stark zu. Insbesondere unsanierte Immobilien sind neben dem Verkehr für einen Großteil der schädlichen Emissionen verantwortlich. Das liegt vor allem an ihren schlechten Energiewerten: Von den rund 3,8 Mio. Wohnimmobilien in NRW haben nach Berechnungen der LBS mehr als 2 Mio. keinen ausreichenden Wärmeschutz. Die LBS geht diese Herausforderung jetzt mit ihrer Aktion "Klima&Zuhause-Kredit - Wir machen NRW und Bremen noch grüner" von beiden Enden an: Für jedes nachhaltige Sofort-Darlehen, das bis Ende September bei der LBS abgeschlossen wird, pflanzt die Landesbausparkasse einen Baum."Klimaschutz geht uns alle an, besonders beim Wohnen. Denn jede Modernisierung zur CO2-Minderung wirkt unmittelbar vor Ort gegen die Erderwärmung. Wir wollen NRW und Bremen noch grüner machen und bis zum Spätherbst bis zu 4.000 klimastabile Laubbäume zusätzlich pflanzen - helfen Sie mit!", sagt Jörg Münning, Vorstandsvorsitzender der LBS West. Die Auswahl der regionalen Aufforstungsflächen in NRW und Bremen erfolgt dabei in Abstimmung mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.Die LBS hat dafür klimafreundliche Modernisierungsmaßnahmen definiert, die über ihren "Klima&Zuhause-Kredit" mit einer niedrigen Rate und einer Sonderkondition exklusiv und günstig finanziert werden. "Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt: von Wärmedämmung und Isolierung über den Einbau von Anlagen zur Stromerzeugung und -speicherung bis hin zur neuen Heizung oder autarken Energieversorgung", sagt Vertriebsvorstand Jörg Koschate.Alle Kreditsummen bis zu 50.000 Euro bewilligt die LBS sogar ohne grundpfandrechtliche Absicherung. Jörg Koschate: "Stellen Sie sich einmal vor, Sie machen ihr eigenes Zuhause jetzt klimafreundlich. Sie sparen Energiekosten, genießen mehr Wohnkomfort und sorgen für jede Menge CO2-Einsparungen."Für Nachhaltigkeit ausgezeichnet: Die LBS-VORAUSDENKER-Initiative hat den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022 gewonnenMit ihrem LBS-VORAUSDENKER-Wettbewerb unterstützt die LBS West alle zwei Jahre nachhaltige Projekte in den Bereichen Umweltschutz, Familie sowie Bauen und Wohnen in Nordrhein-Westfalen und Bremen. Für jede Finanzierung, die Kundinnen und Kunden bei der LBS abschließen, legt die Bausparkasse zusätzlich 5 Euro in ihren VORAUSDENKER-Topf. Bereits 180.000 Euro konnten bei vergangenen Wettbewerben so an VORAUSDENKER-Projekte ausgeschüttet werden. Mehr Informationen unter www.lbs-vorausdenker.de . Der nächste Wettbewerb steht 2023 an.Pressekontakt:Thorsten BergTel. 0251 / 412-5360thorsten.berg@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell