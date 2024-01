LAVA TherapeuticsV Aktie: Das war ja klar …

Gemäß der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lava Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,53 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1,59 EUR weicht somit um +3,92 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 1,31 EUR liegt. Daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+21,37 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 3,85 Punkte, was bedeutet, dass Lava Therapeutics momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 32,81, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. Unter dem Strich wird Lava Therapeutics in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Lava Therapeutics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" verleiht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.