LAIQON IVU Traffic Technologies – zwei Smallcaps überzeugen.

LAIQON IVU Traffic Technologies – Zwei Smallcaps mit Zahlen 2022, die gefallen können. Bei LAIQON, ehemals Lloyd Fonds, kann man auf mehr als verdopplete gestiegene AuM stolz sein, was sich dann in Zukunft auch positiv auf die Gewinnsituation auswirken sollte. Der neue gemeinsame Standort sollte dem Zusammenwachsen und Skalenvorteile-Heben förderlich sein. Und bei IVU Traffic kann man auf ein abermaliges Rekordjahr zurückblicken – man bedient die Trends der Zeit und rechnet sich hohe Wachstumschancen aus. Digitalisierung, Klimawende und neue Formen der Mobilität – beide Unternehmen scheinen aktuell im Trend zu liegen.

LAIQON IVU Traffic Technologies – Rekordjahr. Und sollte nicht das letzte gewesen sein.

Die IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE0007448508) konnte 2022 erneut das erfolgreichste Geschäftsjahr ihrer Firmengeschichte erreichen und damit die eigenen Ziele sogar noch übertroffen. Der Umsatz des Berliner IT-Spezialisten steigt um 10,1 % auf 113,2 Mio EUR und das Rohergebnis um 19,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 90,6 Mio EUR und das EBIT erhöhte sich immerhin noch um 6,7 % auf 14,9 Mio EUR – allesamt Rekordwerte. Und anders als bei Encavis, die heute die Dividendenzahlung aussetzte, sollen die Anleger eine Dividende von 0,24 EUR für das vergangene Geschäftsjahr erhalten.

„Der öffentliche Verkehr mit Bussen und Bahnen ist ein zentraler Baustein der Klimawende“, sagt Martin Müller-Elschner, CEO von IVU Traffic Technologies. „Mit unserer IVU.suite unterstützen wir Verkehrsbetriebe weltweit bei der Digitalisierung ihrer Prozesse für einen noch effizienteren und gleichzeitig attraktiven Nah- und Fernverkehr.“

Und was macht IVU Traffic Technologies eigentlich?

„IVU Traffic Technologies sorgt seit über 45 Jahren mit mehr als 800 Ingenieurinnen und Ingenieuren für einen effizienten und umweltfreundlichen Öffentlichen Verkehr. Die integrierten Standardprodukte der IVU.suite bilden alle Prozesse von Bus- und Bahnunternehmen ab: von der Planung und Disposition über die Betriebssteuerung, das Ticketing und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen. In enger Partnerschaft mit unseren Kunden führen wir anspruchsvolle IT-Projekte zum Erfolg und sorgen so für zuverlässige Mobilität in den Metropolen der Welt. IVU. SYSTEME FÜR LEBENDIGE STÄDTE.“

LAIQON IVU Traffic Technologies – Organisches und insbesondere kräftiges anorganisches AuM Wachstum in 2022.

Nachdem durch den Abschluss der Übernahme der BV Holding AG im März 2022 das gemanagte AuM-Volumen der Lloyd Fonds AG bereits auf knapp 5 Mrd EUR angestiegen war, errreichte man für das Gesamtjahr 2022 zum 31.12.2022 ein weiteres deutliches Wachstums-Plus der AuM auf 5,7 Mrd EUR (31.12.2021: 2,2 Mrd EUR) prognostiziert.

Performance-Fee’s fehlten grösstenteils in 2022 – marktbedingt.

Unter Berücksichtigung des aufgrund der im Berichtsjahr durchgeführten Akquisitionen deutlich veränderten Konsolidierungskreises erzielte der LAIQON-Konzern in der as-if-Betrachtung seit dem 1. Januar 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 26,8 Mio EUR (Vj. 26,1 Mio). Damit lagen die finalen Umsatzerlöse um 0,5 Mio EUR über den erwarteten vorläufigen Umsatzerlösen in Höhe von 26,3 Mio EUR (as-if) aus. Der Anteil der fixen Umsatzerlöse erhöhte sich dabei um 55 % auf 26,0 Mio EUR (erwartet 2022: 25,5 Mio, Vj.: 16,8 Mio). Nachdem im 1. Hj. 2022 aufgrund der Kapitalmarktentwicklung keine nennenswerten Performance-Fees aus dem Asset Management vereinnahmt werden konnten, wurden im 2. Hj. 2022 Performance-Fees in Höhe von rund 0,8 Mio EUR abgerechnet (Vj.: 9,3 Mio EUR).

Die Integration der akquirierten Gesellschaften auf die Plattform und die damit verbundenen weiteren Skalierungseffekte sowie die eingeleiteten Wachstumsinitiativen mit GROWTH 25 führten unterjährig zu einer deutlichen Verbesserung des operativen Konzernergebnisses. Im 2. Hj. 2022 verbesserte sich das EBITDA in der as-if-Betrachtung auf -1,6 Mio EUR nach -4,4 Mio EUR im 1. Hj. 2022. Insgesamt erzielte der LAIQON-Konzern damit im Geschäftsjahr 2022 ein as-if-EBITDA von -6,0 Mi. EUR. Das EBITDA verbesserte sich damit um 0,6 Mio. EUR gegenüber dem erwarteten as-if-EBITDA.

Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG zum Gesamtergebnis 2022: „Die große Leistung des Jahres 2022 ist die vollständige Integration unserer jüngst akquirierten Gesellschaften in unsere Plattformstrategie. Im Ergebnis konnten wir erfolgreich erste neue Vertriebskanäle, Partnerschaften und Kooperationen implementieren. Damit belegen sowohl das bereits in den ersten Monaten des Jahres 2023 weiter gestiegene AuM-Volumen, als auch die deutliche EBITDA Verbesserung im 2. Halbjahr 2022, dass jeder weitere AuM-Zuwachs auf unsere Skalierbarkeit einzahlt. Aus diesem Grund erwarten wir eine deutliche Steigerung unserer operativen Ergebnisse im Jahr 2023.“

2023 hat gut angefangen für LAIQON.

So konnte ein AuM-Anstieg auf 6,0 Mrd. EUR im Februar 2023 erreicht werden – nach 5,7 Mrd EUR zum 31.012.2022. Das Wachstum bei Kunden und Assets konnte auch Anfang des Jahres 2023 fortgesetzt werden. Bis 28. Februar 2023 stiegen die AuM des LAIQON-Konzerns in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth organisch um 300 Mio EUR auf knapp 6,0 Mrd EUR. Dies entspricht einem weiteren Wachstum der AuM von rund 5,3 % in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023. Dabei konnten sowohl nachhaltige Vertriebserfolge über alle Segmente als auch eine überdurchschnittliche Partizipation an der Erholung der Kapitalmärkte verzeichnet werden. Mit GROWTH 25 soll die Plattformstrategie weiter skalieren, wodurch ein organischer AuM-Anstieg bis 2025 auf 8-10 Mrd. EUR prognostiziert wird.



