LAIQON AG: LAIC Planung mit Zuwachs

Die LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) setzt in der Umsetzung ihres strategischen Asset Management-Factory-Ansatzes bereits mehrere White-Label-Partnerschaften um.

Strategischer Grundpfeiler für alle bisher umgesetzten White-Label-Partnerschaften ist dabei die aufgebaute Digitalisierungskompetenz des LAIQON-Konzerns mit seinem Herzstück, der „Digital Asset Plattform 4.0“. Hierbei ist es insbesondere die Mehrmandantenfähigkeit der Plattform, also die Möglichkeit weitere neue Partner auf dieser anzubinden, die eine skalierbare Wachstums-Planung ermöglicht.

Die DAP 4.0 dient mit ihren Daten insbesondere auch als Grundlage für die KI des LAIC ADVISOR® des WealthTech LAIC. Der LAIC ADVISOR® ist dadurch in der Lage, aus einem großen Daten-Universum von Publikumsfonds, ETFs, ETCs, Aktien, Derivaten und Volkswirtschaften individuelle Portfolios zu strukturieren, zu bewerten und je nach Marktlage und Kundenpräferenz zeitgleich anzupassen.

In der Umsetzung dieser Strategie sollen die Assets under Management (AuM) des LAIC-Teilkonzerns plangemäß auf rund 5,5 – 6,5 Mrd. EUR bis 2028 (e) ansteigen. Dies entspricht einem jährlich erwarteten durchschnittlichen organischen Wachstum (CAGR) über 4 Jahre von 2025 bis 2028 von 86 Prozent.

In den Jahren 2025 -2028 (e) wird somit mit einem organischen AuM-Zuwachs im LAIC-Teilkonzern von 5,0 – 6,0 Mrd. EUR gerechnet, nach erwarteten 0,5 Mrd. EUR in 2024 (e).

Im Rahmen der aktuellen Guidance GROWTH 25 der LAIQON AG von 8,0 – 10,0 Mrd. EUR bis 2025 (e) wird darin enthalten ein Anteil des LAIC-Teilkonzerns in 2025 (e) von 1,5 Mrd. EUR erwartet.

Hierzu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG: „Durch die erbrachten Aufbauleistungen im WealthTech LAIC in den letzten fünf Jahren können wir unsere KI-basierten Lösungen jetzt für private- und institutionelle Kunden skalieren. LAIC wird damit in den nächsten Jahren zum Wachstums- und Bewertungstreiber der LAIQON AG und maßgeblich sein für die Umsetzung von WEALTH. NEXT GENERATION.“

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd. EUR. Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und Lösungen wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert.

Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und Lösungen an. Dabei soll nachhaltiges Investieren ein Schwerpunkt der Gesellschaft sein. Hier will die LAIQON AG mit ihrem Produkt- und Lösungsportfolio, das im Zielbild der LAIQON Nachhaltigkeits-Pyramide nahezu vollständig Art. 8 und 9 der Offenlegungsverordnung entsprechen soll, eine führende Rolle einnehmen.

Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset Management-Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und zweitens als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch einen intern gesteuerten „Best-in-Class Direct“ Vertriebsansatz als auch über „Inside-White Label Partnerschaften“. (Stand der Zahlenangabe: 30.06.2023)



