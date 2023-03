L3Harris Technologies Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Kurs der Aktie L3harris steht am 23.03.2023, 19:03 Uhr bei 192.19 USD. Der Titel wird der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugerechnet.

Wie L3harris derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der L3harris ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die L3harris-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 73,23, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 71,27, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die L3harris-Aktie ein Durchschnitt von 222,51 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 192,19 USD (-13,63 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (205,86 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,64 Prozent), somit erhält die L3harris-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. L3harris erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber L3harris. Es gab insgesamt sechs positive und fünf negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält L3harris daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält L3harris von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.