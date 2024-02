L3Harris Technologies Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung rund um die Aktie von L3harris deutlich verschlechtert. Dies zeigt die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für L3harris in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse hin, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über L3harris besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält L3harris insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für L3harris liegt aktuell bei 33,24 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung (Wert: 39,99), was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt insgesamt eine "Neutral" Einschätzung für die L3harris-Aktie. Die Bewertungen der Analysten belaufen sich auf 2 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 231,33 USD, was einer prognostizierten Performance von 9,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für L3harris, basierend auf dem Sentiment, der Diskussionsstärke, dem RSI und der Analysteneinschätzung.