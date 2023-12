L3Harris Technologies Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der L3harris-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 187,96 USD und weist eine Abweichung von +9,92 Prozent zum aktuellen Kurs von 206,6 USD auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 184,49 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,98 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei die Diskussion in den vergangenen Tagen verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen L3harris aufgriff. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Punkt führt.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt insgesamt eine positive Einschätzung. Von insgesamt 10 Bewertungen entfallen 7 auf "Gut", 3 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 245,38 USD, was einer positiven Entwicklung um 18,77 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Analysten-Untersuchung daher das Rating "Gut".