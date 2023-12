L3Harris Technologies Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger jedoch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen L3harris ausgetauscht. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten beiden Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Es gab 2 "Gut"-Signale im Vergleich zu einem "Schlecht"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten L3harris insgesamt als "Gut", da es 7 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Bewertungen und keine schlechten Bewertungen gibt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen der Analysteneinschätzungen zu L3harris. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für L3harris beträgt 245,38 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 18,77 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 206,6 USD notierte. Das führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Kursziel.

In der technischen Analyse erhält die L3harris-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs um 9,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 187,96 USD liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 184,49 USD liegt der letzte Schlusskurs um 11,98 Prozent darüber. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die L3harris-Aktie zeigt eine Ausprägung von 27,8 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25,96 für 25 Tage, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die gesamte Analyse und Bewertung führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der L3harris-Aktie.