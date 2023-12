L3Harris Technologies Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Aktie des Unternehmens L3harris wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten sieben Mal mit "Gut", drei Mal mit "Neutral" und kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet. Somit erhält der Titel langfristig gesehen von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu L3harris. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 17 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 245,38 USD festgelegt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet und führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen L3harris diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die L3harris-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt positive Bewertungen erhält. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 187,92 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 209,72 USD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 189,48 USD liegt über dem letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von L3harris bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".