L3Harris Technologies Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Aktie von L3harris wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 7 positiven, 3 neutralen und keiner negativen Bewertung versehen. Dadurch ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu L3harris. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 245,38 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 20,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von L3harris.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu L3harris geäußert wurden, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Es konnten jedoch auch drei Handelssignale ermittelt werden, davon waren jedoch keine positiv. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies zeigt sich in negativen Auffälligkeiten in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt mit einem Wert von 86, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,04, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für L3harris basierend auf der RSI-Bewertung.