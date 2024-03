L3Harris Technologies Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der L3harris-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 191,43 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 213,02 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +11,28 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (209,22 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,82 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungsanalyse der Anleger zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber L3harris eingestellt waren. Es gab mehr positive als negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Daher erhält L3harris eine "Gut"-Einschätzung im Hinblick auf die Anlegerstimmung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die L3harris-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von insgesamt 5 Analystenbewertungen 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel von 231,33 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 8,6 Prozent und somit eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält L3harris basierend auf den verschiedenen Analysen ein "Gut"-Rating.