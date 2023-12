L3Harris Technologies Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von L3harris wurden über einen längeren Zeitraum ausgewertet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und erfordert daher eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was zu einer guten Einschätzung führt. Insgesamt wird L3harris in diesem Punkt daher als "Gut" bewertet.

Laut Analystenmeinungen ergibt sich für L3harris eine Gesamteinschätzung von "Gut", da 7 Empfehlungen, 3 neutrale Einschätzungen und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 245,38 USD, was einer voraussichtlichen Kursentwicklung von 18,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer guten Bewertung. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 187,96 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 206,6 USD liegt, was einer Abweichung von +9,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 184,49 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem guten Rating führt. Insgesamt erhält L3harris damit für die einfache Charttechnik eine gute Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für L3harris eine Ausprägung von 27,8, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25,96, was ebenfalls zu einer guten Einstufung für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird L3harris insgesamt mit "Gut" bewertet.