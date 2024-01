L3Harris Technologies Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen L3harris. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut".

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 4 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Von Analysten wird die L3harris-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 7 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 245,38 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 19,57 Prozent bedeutet. Alles in allem erhält L3harris eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die L3harris-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 32,91, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für L3harris.

Obwohl unsere Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen kann, hat sich die Stimmung für L3harris in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für L3harris nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.