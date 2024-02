L3Harris Technologies Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von L3harris von den meisten privaten Anlegern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Beiträgen analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft werden kann. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Dementsprechend ergab die Auswertung der Kommentare auch 8 negative Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die L3harris-Aktie liegt bei 37,26, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bestätigt diese neutrale Einschätzung mit einem Wert von 38. Daher wird die Bewertung für diese Kategorie ebenfalls als neutral eingestuft.

Bei den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergab sich ein neutrales Rating, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel von 231,33 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 9,13 Prozent hin, was zu einer guten Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 11,74 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings zeigt die kurzfristigere Analyse der letzten 50 Handelstage, dass der Schlusskurs nur um 2,41 Prozent höher liegt als der gleitende Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.