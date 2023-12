L3Harris Technologies Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der L3harris-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 188,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 210,92 USD weicht somit um +12,19 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (190,75 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+10,57 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die L3harris-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 10 Bewertungen für die L3harris-Aktie abgegeben, davon waren 7 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein durchschnittliches Kursziel von 245,38 USD, was einem Aufwärtspotential von 16,34 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes gegenüber L3harris verzeichnet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber L3harris. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält L3harris daher eine "Gut"-Einschätzung. Es wurden außerdem vier Handelssignale identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.