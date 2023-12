Kyushu Leasingrvice-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Kyushu Leasing Service-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 891,41 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1034 JPY liegt, was einem Unterschied von +16 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (952,68 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+8,54 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kyushu Leasing Service-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezüglich Kyushu Leasing Service durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Kyushu Leasing Service in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Kyushu Leasing Service-Aktie zeigt einen überverkauften Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf dem RSI also ein "Gut"-Rating.

In Summe zeigt die technische Analyse, das Sentiment und den RSI eine positive Entwicklung und Bewertung für die Kyushu Leasing Service-Aktie.