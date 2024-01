Kyushu Leasingrvice Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Kyushu Leasing Service in sozialen Medien neutral. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Kyushu Leasing Service besprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Um die Stimmung rund um Aktien zu messen, wird neben Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Unsere Untersuchung ergab eine mittlere Aktivität bezüglich der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum, und die Rate der Stimmungsänderung für Kyushu Leasing Service war kaum vorhanden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen, dass Kyushu Leasing Service momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren wird ein längerfristiger Durchschnitt von 899,24 JPY und ein kurzfristigerer Durchschnitt von 970,18 JPY betrachtet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt und auf ähnlicher Höhe wie dem kurzfristigen Durchschnitt. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen, wobei Kyushu Leasing Service auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird.