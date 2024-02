Kyushu Leasingrvice Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die technische Analyse der Kyushu Leasing Service zeigt einen aktuellen Kurs von 1200 JPY, der mit einer Entfernung von +28,32 Prozent vom GD200 (935,19 JPY) ein "Gut"-Signal liefert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 1081,36 JPY, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +10,97 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Kyushu Leasing Service-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kyushu Leasing Service-Aktie zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,98 Punkten, während der RSI25 bei 41,26 Punkten steht, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich auf den Plattformen der sozialen Medien ein neutrales Bild. Die Diskussionen rund um die Kyushu Leasing Service-Aktie waren in den letzten Tagen überwiegend neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Somit wird Kyushu Leasing Service in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.