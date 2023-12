Kyushu Leasingrvice Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Tullow Oil":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier als "überkauft" oder "überverkauft" angesehen werden kann. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Kyushu Leasing Service-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 43, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Entsprechend wird dem Wertpapier ein "Neutral"-Rating vergeben. Eine ähnliche Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass auch hier die Kyushu Leasing Service-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kyushu Leasing Service-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 895,17 JPY, was 15,84 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Berechnung basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt eine 8,16 Prozent Abweichung vom gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Kyushu Leasing Service in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Haltung. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität im Internet bezüglich Kyushu Leasing Service ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Aktivität mittel und die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert ist. Somit ergibt sich ein langfristig neutrales Stimmungsbild.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Kyushu Leasing Service-Aktie derzeit als neutral bewertet wird.