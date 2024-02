Kyushu Electric Power Coadr Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Kyushu Electric Power wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 969,63 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1140 JPY) um +17,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1065,5 JPY, was einer Abweichung von +6,99 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kyushu Electric Power einen Wert von 2 auf. Das bedeutet, dass die Börse 2,39 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 88 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer positiven Bewertung auf Grundlage des KGV führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Kyushu Electric Power in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussion in den sozialen Medien bleiben neutral, was zu einer entsprechenden Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Dividende weist die Kyushu Electric Power derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,22 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Kyushu Electric Power auf Basis der technischen, fundamentalen und sentimentalen Analyse eine insgesamt positive Bewertung.